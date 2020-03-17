اليوم السابع
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شخص يخنق طالبة ويسرق مجوهراتها بعد فشله في اغتصابها بالإسكندرية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:52 ص
شخص يخنق طالبة ويسرق مجوهراتها بعد فشله في اغتصابها بالإسكندرية المتهم
كتب محمود عبد الراضي

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فشل شخص في اغتصاب طالبة فخنقها وسرق مجوهراتها، وتم القبض عليه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على كشف ملابسات حوادث القتل وتحديد وضبط مرتكبيها.
 
 
تلقى قسم شرطة أول الرمل (بمديرية أمن الإسكندرية) بلاغا من إحدى السيدات بالعثور على جثة (ابنتها "طالبة - سن 13) مصابة بجروح متعددة، وسرقة (مبلغ مالى - هاتف محمول- خاتم وقرط ذهب "خاصين بإبنتها " تلفاز- بوتاجاز - إسطوانة غاز).
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (أحدهم يعمل طرف زوج والدة المجنى عليها "له معلومات جنائية") وجميعهم مُقيمين بدائرة قسم ثانٍ الرمل.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأقر أحدهم بإتفاقه مع المتهمين الآخرين على التوجه لمحل إقامة المجنى عليها لنقل بعض المنقولات باستخدام دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" خاصة بأحد المتهمين ولدى وصولهم أسفل العقار صعد للشقة ، وطلب من المجنى عليها السماح له بالدخول بحجة نقل بعض المنقولات لزوج والدتها ثم حاول التعدى عليها فقاومته فتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابتها وقام بخنقها بإستخدام حبل فأودى بحياتها وعقب ذلك إستعان بباقى المتهمين لنقل المسروقات بإستخدام الدراجة النارية المُشار إليها، دون علمهما بإرتكابه للواقعة وقام بإخفاء المسروقات لدى أحد الأشخاص (عامل - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل "حسن النية") تمهيداً للتصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة ، وبمواجهة المتهمان أيدا ما جاء بإعترافات المتهم الأول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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