اليوم السابع
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سويسرا: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 19 حالة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:38 ص
سويسرا: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 19 حالة كورونا - صورة أرشيفية
برن /أ ش أ/

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أعلنت سويسرا ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد إلى 19 حالة. وذكرت إذاعة (سويس إنفو) السويسرية، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغت 2200 حالة، مشيرة إلى أن الحكومة فرضت حظرًا على جميع الأحداث الخاصة والعامة، فضلا عن إغلاق الحانات والمطاعم والأماكن الرياضية والثقافية حتى 19 أبريل المقبل، ماعدا المؤسسات التي تقدم السلع الأساسية، مثل: محال المواد الغذائية والمخابز والصيدليات، كما أن المدارس ستظل مغلقة في جميع أرجاء البلاد حتى 19 أبريل.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السويسرية، ارتفاع عدد الوفيات فى البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث وصل إلى 14 حالة، بينما وصل عدد المصابين نحو 1500 حالة، حتى نهاية الأحد 15 مارس.

ووفقا لحساب أخبار سويسرا، التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، عبر تويتر، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بـفيروس كورونا فى سويسرا 1500 حالة، وبلغ عدد الوفيات 14.


سويسرا

كورونا

وفيات كورونا

ووهان

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