اليوم السابع
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سهم سليمان الحبيب يرتفع بنسبة 10% فى أولى أيام تداوله ببورصة السعودية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:38 م
سهم سليمان الحبيب يرتفع بنسبة 10% فى أولى أيام تداوله ببورصة السعودية بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع سهم شركة سليمان الحبيب، بنسبة 10% فى أولى أيام تداول بسوق الأسهم السعودية، ليرتفع سعر السهم إلى 55 ريال، بحجم تداول بلغ 15.1 مليون ورقة مالية بقيمة 806.9 مليون ريال، ليتصدر قائمة الأكثر نشاطاً بالقيمة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
 
وطرحت شركة سليمان الحبيب، حصة 15% من أسهمها للاكتتاب العام، بما يعادل 52.5 مليون سهم، وبدأ التداول اليوم الثلاثاء، وأعلنت جدوى للاستثمار والرياض المالية، فى وقت سابق، عن تغطية الطرح العام لمجموعة سليمان الحبيب، نحو 83 مرة، بقيمة إجمالية 217 مليار ريال.
 
ويتمثل النشاط الرئيسى للشركة فى تقديم الخدمات الصحية الخاصة الخدمات المساندة لعملياتها بالمملكة والمنطقة، من خلال إقامة وإدارة وتشغيل المستشفيات والمجمعات الطبية والمنشآت الصيدلانية.
 
ويبلغ رأسمال مجموعة سليمان الحبيب، 3.5 مليار ريال مقسمة على 350 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.
 
ومن جانبه أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة المتحدة للإلكترونيات زيادة رأس مالها من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجانى مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون فى سجل مساهمى المصدر لدى مركز الإيداع فى نهاية ثانى يوم تداول يلى تاريخ الاستحقاق الذى سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه فى وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة فى رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 40 مليون ريال من بند "الاحتياطى النظامي" ومبلغ 60 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالى يزداد عدد الأسهم من 50 مليون سهم إلى 60 مليون سهم، بزيادة قدرها 10 مليون سهم، على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
 

سليمان الحبيب

بورصة السعودية

سوق الأسهم السعودية

اقتصاد السعودية

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