اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:32 م
خالد صلاح
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سريلانكا تحظر استقبال رحلات الطيران أسبوعين لمكافحة فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:09 م
سريلانكا تحظر استقبال رحلات الطيران أسبوعين لمكافحة فيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت سريلانكا اليوم الثلاثاء، إنها ستحظر جميع رحلات الطيران القادمة إليها لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وقال متحدث باسم الرئيس جوتابايا راجاباكسه إن الرحلات التي أقلعت بالفعل سيسمح لها بالهبوط وإنزال الركاب.

وكانت قد أعلنت كل من الفلبين وماليزيا، اليوم الثلاثاء، ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، فأكدت وزارة الصحة الفلبينية 45 حالة ليصل إجمالى عدد الحالات فى البلاد إلى 187 في حين أكدت ماليزيا 38 حالة ليصل الإجمالى إلى 172 حالة.
 
وأمر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمس الاثنين بفرض حجر صحي مجتمعي يشمل أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 107 ملايين نسمة لوقف انتشار المرض.
 
وفي ماليزيا، حيث أودى الفيروس بحياة خمسة أشخاص، تركزت الحالات في جاكرتا لكنها ظهرت كذلك في مناطق جاوة الشرقية وجاوة الوسطى وجزيرة رياو.

 


سريلانكا

كورونا

فيروس كورونا

الفلبين

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