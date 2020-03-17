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"زراعة الشرقية": توزيع كارت الفلاح لصرف الدعم النقدى لحائزى الأراضى الزراعية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:46 م
"زراعة الشرقية": توزيع كارت الفلاح لصرف الدعم النقدى لحائزى الأراضى الزراعية اجتماع مديرية الزراعة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية،اجتماع تنسيقى بناء على قرار وزير الزراعة، ببدء تفعيل كارت الفلاح الذكى برئاسة المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة الزراعة ، هشام محمد عبدالمنعم رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بالشرقية وحضور المهندس على لاشين مدير عام الزراعة ، على حامد على مدير عام الإنتاج بالبنك الزراعى المصرى .

وتقرر خلاله الاتفاق على إجراءات تسليم بطاقات الفلاح من خلال فروع ووحدات البنك داخل محافظة الشرقية ، على أن يقوم البنك الزراعى المصرى بتسليم مندوبى الجمعيات الزراعية نسخة من كشوف التسليم الواردة والخاصة بالحائزين وتتولى الجمعية الزراعية أخطار من أصحاب الحيازات المميكنة بميعاد استلامهم للبطاقات وتسليم كل صاحب حيازة إفادة معتمدة ، موضحا بها رقم كشف التسليم والرقم المسلسل لصاحب الحيازة بالكشف ليسلمها للبنك مرفقا بها أصل الحيازة الورقية وصورة من بطاقة الرقم القومى  .

كانت وزارة الزراعة قد أعلنت فى مارس الماضي، أنها بصدد إطلاق منظومة كارت الفلاح الذكي، والذى سيسمح بالتعرف وتحديد الأرض ومحطة الإنتاج والمصدر، لتحديد المتسبب فى تصدير أى شحنات غير مطابقة للمواصفات.

ويعد الكارت الأداة التى من خلالها سيتم تقديم خدمات الدعم للفلاح، وتهدف وزارة الزراعة أن تحل الكروت الجديدة محل الحيازات الورقية، حيث سيتم إنهاء العمل بها.

ويستخدم الكارت فى عمليات صرف الدعم النقدى المشروط لحائزى الأراضى الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة.

كما يستخدم الكارت فى عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضى الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.

ويستفيد الفلاح أيضاً بالكارت فى عمليات صرف الدعم العينى من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة، بالإضافة الى استخدامه فى تقديم حزمة اخرى من الخدمات من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها كارت الفلاح.


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