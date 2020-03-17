رفض أمريكي محتمل لمناشدة الصين لواشنطن بتخفيف عقوبات إيران بسبب كورونا

واشنطن (رويترز)

قال مصادر مطلعة إن من المستبعد أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات عن إيران رغم مناشدة الصين لواشنطن مشيرة إلى طهران لا تزال تتبع ما تعتبره واشنطن سلوكا خبيثا.

وكانت الصين قد حثت الولايات المتحدة أمس الاثنين على رفع العقوبات عن إيران فورا مع تصدي طهران لفيروس كورونا.

وأشارت المصادر التي ضمت مسؤولا أمريكيا ودبلوماسيين ومحليين إلى أن واشنطن عرضت مساعدة طهران في مواجهة الفيروس لكن طهران رفضت المساعدة.

وأشارت المصادر أيضا إلى الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العراقية العسكرية شمالي بغداد الذي أودى بحياة جندي بريطاني وجنديين أمريكيين وألقت وزارة الدفاع الأمريكية بمسؤوليته على عاتق جماعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه "لا يمكن الوثوق بالنظام في توجيه أي أموال قد يحصل عليها من وراء تخفيف العقوبات إلى النشاط الإنساني. المحتمل هو أن النخبة ستسرقها أو ستوجهها إلى نشاط خبيث".

جدير بالذكر أن الجنة الصحة الوطنية في الصين أعلنت تسجيل 20 حالة جديدة وافدة من الخارج مصابة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني ، ليصل العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 143 حالة.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ذكرت اللجنة أنه من بين الـ 20 حالة الوافدة الجديدة، كانت هناك 9 حالات في بكين و3 حالات في كل من شانغهاي ومقاطعة قوانغدونغ، وحالة واحدة في كل من تشجيانغ وشاندونغ قوانغشي ويوننان وشنشي بالترتيب.

وقالت اللجنة إنها تلقت تقارير عن 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني يوم الاثنين، منها حالة واحدة في ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي.

وقد أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو حذر الصين من نشر شائعات حول فيروس كورونا.

وتجري الولايات المتحدة أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا، وأوضح تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية أنه سيتم اليوم الاثنين، تسليم الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا، فى تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذه الفاشية.