اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رحلة المتوفين بفيروس كورونا من الغسل إلى الدفن.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:38 م
رحلة المتوفين بفيروس كورونا من الغسل إلى الدفن.. اعرف التفاصيل استعدادات التعامل مع موتى كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات التى يتم التعامل بها مع حالات الوفاة بمرض كورونا، مؤكدة أنه يجب استمرار تطبيق الاحتياطات ذاتها التى كانت تطبق على المريض أثناء حياته.
 
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: "عند الوفاة يتم إكمال التعامل مع حالة الوفاة بنفس إجراءات العزل (رزاز/ تلامس) كما هو متبع.
 
 
وعن نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، قالت يتم رفع الجثة بالملاءة المحيطة بها وتنقل على ترولى قابل للتنظيف والتطهير مع مراعاة ارتداء الواقيات الشخصية (ماسك تنفسى عالى الكفاءة، قفاز لاتكس نظيف يغطى العباءة عند الرسغ، العباءة السميكة التى تغطى الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة / النظارة الواقية أو واقى الوجه، غطاء الرأس، الحذاء البلاستيكي طويل الرقبة) مع الالتزام المشدد بخلع الواقيات بطريقة صحيحة والاهتمام التام بغسيل الأيدى مع الانتهاء من خلع الواقيات الشخصية.
 
 
إجراءات الغسل والتكفين
 
 

القائم بتغسيل الحالة: 

 
1- ارتداء الواقيات الشخصية المناسبة (ماسك تنفسي عالى الكفاءة قفاز لاتكس نظيف يغطى العباءة عن الرسغ، العباءة السميكة التي تغطي الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، النظارة الواقية أو واقى الوجه، غطاء الرأس، الحذاء البلاستيكي  كويل الرقبة).
 
 

المحيطين بالحالة أثناء الغسيل: 

 
يجب أن يمنع دخول أفراد لا حاجة لوجودهم أثناء الغسل وفى حالة الضرورة يجب الابتعاد عن الجثة لمسافة أكثر من واحد متر وارتدائهم الوقيات المناسبة مثل ماسك تنفسي عالى الكفاءة قفاز لاتكس نظيف يغطى العباءة عن الرسغ، العباءة السميكة التى تغطى الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، النظارة الواقية أو واقى الوجه، غطاء الرأس، الحذاء البلاستيكى كويل الرقبة، ويجب تغطية أجزاء الجسم التى يحدث منها إفرازات بضمادات غير منفذة.
 
 

إجراءات نقل الجثة بعد الغسل والتكفين بسيارة إسعاف: 

 
1- يتم نقل الجثة بعد الغسل والتكفين داخل الكيس غير المنفذ للسوائل وتوضع علية علامة خطر الإصابة بالعدوي كما يتم توضيح ذلك بالأوراق الرسمية.
 
2- يراعى عدم تواجد أشخاص بالسيارة سوء أفراد الإسعاف وشخص واحد فقط من أقارب المتوفى.
 
3- يراعى أن تكون الجثة داخل صندوق مغلق قابل للتنظيف والتطهير مع مراعاة عدم فتحة إلا بالمدفن.
 
4- على جميع المتواجدين بالسيارة بجانب الجثة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية المناسبة.
 
 
5- أثناء الصلاة على المتوفى يراعى عدم فتح الصندوق لأى سبب من الأسباب.
 
 

إجراءات الدفن: 

 
1- عند فتح الصندوق لنقل الجثة داخل المقبرة يراعى الالتزام من يقوم بالدفن بارتداء الواقيات الشخصية.
 
2- يراعى تواجد أقل عدد ممكن عند دخول الجثة المقبرة.
 
3- الالتزام التام بغسيل الأيدي أو دلكها بالكحول عند توافرة لكل من تعامل مع المتوفى.
 
4- الالتزام بتنظيف وتطهير كافة أسطح العمل التى تلامست مع الجثة بدءا من (سرير المتوفى، ثلاجة حفظ الموتى، أسطح سيارة الإسعاف، صندوق نقل الموتى) باستخدام المطهرات المعتمدة بوزارة الصحة كالكلور السائل بتركيز 5% لتركيز 1:9.
 
5- يجب ألا يتم تحنيط الجثة.
 
 

كورونا

الصحة

كيف يغسل ميت كورونا

أين يدفن ميت كورونا

كورونا فيروس

موتى فيروس كورونا

وفيات فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع إصابات كورونا لـ 166حالة و4 وفيات لمصابين بأمراض مزمنة.. الصحة: صرف أدوية الأمراض المزمنة ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال للمنتفعين لمدة 3 شهور.. وتؤكد: وجهنا بإنجاز قرارات العلاج على نفقة الدولة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:24 م

منظمة الصحة العالمية تؤكد إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:04 م

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:00 ص

الصحة: أسرة سيدة الدقهلية تبين إيجابية تحاليلهم بكورونا.. أبرز قضايا التوك شو

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول والمطهرات لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول والمطهرات لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة