اليوم السابع
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رئيس جهاز "الشروق" يشارك فى حملة لضبط أسعار السلع الغذائية بالمدينة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:37 م
رئيس جهاز "الشروق" يشارك فى حملة لضبط أسعار السلع الغذائية بالمدينة ارشيفيه
كتب: أحمد حسن

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شارك رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، المهندس عبد الرؤوف الغيطي، في حملة للتفتيش على أسواق منافذ الخير بأقسام "الدواجن، اللحوم، الأسماك، الخضروات، الفاكهة" وعدة أسواق أخرى، لضبط أسعار السلع الغذائية بالمدينة، والتأكد من عدم وجود مخالفات، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وقسم شرطة التعمير بالمدينة.
 
وقال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، في بيان لوزارة الإسكان اليوم الثلاثاء، إنه تم خلال الحملة إلزام جميع العارضين بالبيع طبقاً للأسعار المعلنة، كما تم التشديد عليهم بإعلان أسعار كل سلعة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي حرصاً من الجهاز على منع استغلال المواطنين من قبل بائعي السلع الغذائية بالمدينة.
 
وأكد أنه لن يتم التهاون في حال وجود مخالفات ترتبط بالأسعار وصلاحية الأغذية المقدمة للمواطنين، مشددا على أنه سيتم الاستبعاد الفوري للعارضين بأسواق منافذ الخير بالمدينة، بهدف تحقيق الغرض من تلك المنافذ بتوافر السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية لخدمة سكان مدينة الشروق.

رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق

المهندس عبدالرؤوف الغيطي

حملة للتفتيش

أسواق منافذ الخير

جهاز تنمية مدينة الشروق

مديرية الطب البيطري

شرطة التعمير بالمدينة

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