دار الإفتاء تجيب عن أهم 9 أسئلة عن فيروس كورونا من الناحية الشرعية

كتب لؤى على

نشرت دار الإفتاء، أهم 9 أسئلة عن فيروس كورونا من الناحية الشرعية وهى:

1- كيف يغسل ويكفن من مات بفيروس كورونا؟

2- هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟

3- ما هي أدعية التحصين من فيروس كورونا؟

4- ما حكم القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا؟

5- هل يجوز شرعًا منع العمرة بسبب انتشار فيروس كورونا؟

6- ما حكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؟

7- ما حكم احتكار ورفع أسعار السلع الضرورية لمواجهة فيروس كورونا؟

8- ما الواجب على المسلم فعله للتصدي لوباء فيروس كورونا؟



9- ما حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد وغلق المساجد وقت انتشار فيروس كورونا؟