اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:00 م
خالد صلاح
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دار الإفتاء تجيب عن أهم 9 أسئلة عن فيروس كورونا من الناحية الشرعية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:58 م
دار الإفتاء تجيب عن أهم 9 أسئلة عن فيروس كورونا من الناحية الشرعية الإفتاء تجيب عن أهم 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كتب لؤى على

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نشرت دار الإفتاء، أهم 9 أسئلة عن فيروس كورونا من الناحية الشرعية وهى:
 
1- كيف يغسل ويكفن من مات بفيروس كورونا؟
 
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2- هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟

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3- ما هي أدعية التحصين من فيروس كورونا؟
 
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4- ما حكم القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا؟
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5- هل يجوز شرعًا منع العمرة بسبب انتشار فيروس كورونا؟

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6- ما حكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؟

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7- ما حكم احتكار ورفع أسعار السلع الضرورية لمواجهة فيروس كورونا؟

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8- ما الواجب على المسلم فعله للتصدي لوباء فيروس كورونا؟

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9- ما حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد وغلق المساجد وقت انتشار فيروس كورونا؟

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دار الافتاء

فيروس كورونا

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