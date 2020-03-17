دار الإفتاء تجيب عن أهم 9 أسئلة عن فيروس كورونا من الناحية الشرعية

نشرت دار الإفتاء، أهم 9 أسئلة عن فيروس كورونا من الناحية الشرعية وهى:
1- كيف يغسل ويكفن من مات بفيروس كورونا؟
2- هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟
3- ما هي أدعية التحصين من فيروس كورونا؟
4- ما حكم القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا؟
5- هل يجوز شرعًا منع العمرة بسبب انتشار فيروس كورونا؟
6- ما حكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؟
7- ما حكم احتكار ورفع أسعار السلع الضرورية لمواجهة فيروس كورونا؟
8- ما الواجب على المسلم فعله للتصدي لوباء فيروس كورونا؟
9- ما حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد وغلق المساجد وقت انتشار فيروس كورونا؟
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