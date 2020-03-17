خلال نصف ساعة.. تراجع 41 سهما بالبورصة المصرية بنسبة 5% وإيقافها 10 دقائق

كتب هانى الحوتى

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 41 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، رغم مرور نصف ساعة على بدء الجلسة.

وضمت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى رمكو لإنشاء القرى السياحية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الحديد والصلب المصرية، مصر للألومنيوم، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، الملتقى العربى للاستثمارات، جى بى اوتو، المجموعة المالية هيرمس القابضة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بنك قناة السويس، للتعمير والاستشارات الهندسية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، حديد عز، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، أوراسكوم للاستثمار القابضة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، القلعة للاستشارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، مجموعة بورتو القابضة، القابضة، دايس للملابس الجاهزة، السويدى إليكتريك، مدينة نصر للإسكان والتعمير، النصر للملابس والمنسوجات، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، القناة للتوكيلات الملاحية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، اسيك للتعدين-اسكوم، بلتون المالية القابضة، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلى للتنمية والاستثمار، جنوب الوادى للأسمنت، العربية لحليج الأقطان، النساجون الشرقيون للسجاد.

وتم أيضا إيقاف تداول أسهم؛ مصر للأسمنت-قنا، أجواء للصناعات الغذائية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، الشمس للإسكان والتعمير، الدولية للمحاصيل الزراعية، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، المتحدة للإسكان والتعمير، الاستثمار العقارى العربى، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية، اودن للاستثمارات المالية.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على أسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير، حديد عز، السويدي إليكتريك، بورتو القابضة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، القلعة للاستشارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة.