اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:48 م
خالد صلاح
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خطة سودانية لمواجهة كورونا تتكلف 45 مليون دولار بدعم من شركاء التنمية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:16 م
خطة سودانية لمواجهة كورونا تتكلف 45 مليون دولار بدعم من شركاء التنمية تطهير الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا
أ ش أ

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قال وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، "إن بلاده وضعت خطة للتصدى لفيروس كورونا على مرحلتين الأولى حتى 31 مارس الجارى والثانية خلال الفترة من أول أبريل إلى 30 يوليو 2020 بتكاليف 45 مليون دولار تقريبا كتقدير أولى للمرحلتين"، واستعرض التوم ووزير المالية السودانى الدكتور إبراهيم البدوى مع شركاء التنمية دعم الحملة ضد (كورونا).
 
وقالت وزارة المالية السودانية، إن الوزيرين اتفقا مع صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقى للتنمية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة (اليونسيف) على الضوابط الاحترازية لمحاربة فيروس (كورونا) الذى انتشر فى بعض دول العالم.
 
وعرض وزير الصحة السودانى خطة وزارته فى إحتواء أية ظاهرة لكورونا والوضع الحالى لجهود الحكومة لاحتواء والحد من دخول وانتشار المرض فى السودان، مطمئنا شركاء التنمية فى السودان على الإجراءات الاحترازية والتحوطية لاحتواء انتشار المرض عبر المعابر الحدودية ومنع السفر دخولا أو خروجا والتأكيد على الإجراءات الصحية بالمطارات والمعابر عند عودة السودانيين بإجراء الفحص الفورى للقادمين، مؤكدا أهمية قرارات مجلس الوزراء فى اتخاذ التدابير والحذر من التجمعات فى الأماكن العامة وعمل الإرشادات الوقائية للمواطنين.
 
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم البدوى وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى توفير الموارد اللازمة للحملة، مشيدا بدور القطاع الخاص وجهود المجتمع المدنى لدعم الحملة التى يقوم بها السودان ضد مرض كورونا.
 
وذكرت وزارة المالية، أن منظمتى الصحة العالمية ويونسيف التزمتا بالدعم المالى لاحتواء المرض فى كل ربوع السودان فى هذه المرحلة.
 
 

السودان

الماليه السودانيه

الصحه السودانيه

كورونا

فيروس كورونا

البنك الدولى

صندوق النقد الدولى

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