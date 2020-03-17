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حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:52 ص
حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور جانب من حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين
كتب سيد الخلفاوى

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شنت أحياء العاصمة، حملات مكثفة على المقاهى، لتنفيذ قرار محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، بحظر الشيشة على المقاهى والكافيهات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار الأوبئة.
 
 
وفى السياق، قاد اللواء مجدى الوصيف، رئيس حى شرق مدينة نصر، حملة مكبرة بالتعاون مع الشرطة والإشغالات، لمصادرة الشيش، والتنبيه على المخالفين بتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه وغلق للمقهى طبقا لقرار المحافظ. 
 
 
وأكد اللواء مجدى الوصيف، أنه تم مصادرة (الشيش) من المقاهى والكافيهات المتواجدة بقطاع حى شرق مدينة نصر، وبناء على قرار محافظ القاهرة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين تم التنبيه، مشددا على أصحاب المنشآت الغير ملتزمة أنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها، وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك القرار ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة. 
 
 
وفى إطار الحملة القومية لتطهير وتعقيم المصالح والمؤسسات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا، تم تطهير وتعقيم مبني حى شرق، حيث أكد رئيس الحى، أهمية استمرار إرسال فرق التعقيم والتطهير للمؤسسات الحكومية والخدمية فى نطاق حى شرق وتكثيف حملات التعقيم. 
 
 
وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم غلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا. 
 
 
ووجه محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظاً على سلامة المواطنين. 
 
 
كما قرر محافظ القاهرة، منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .
 


حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين (1)
حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين 
 

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين (2)
حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين (3)
حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين
 

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين (4)
حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين
 

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين (5)
حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين (6)
حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين
 

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين (7)
حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين
 

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين (8)
حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين 

 


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