تنفيذ 11 صفقة بالبورصة المصرية بأكثر من مليون جنيه أبزرها الشرقية للدخان

كتب هانى الحوتى

شهدت البورصة المصرية، تنفيذ 11 صفقة تتعدى قيمتها مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وهم الشرقية للدخان-ايسترن كومبانى بحجم تداول بلغ 1.1 مليون ورقة مالية بقيمة 11.1 مليون جنيه، البنك التجارى الدولى بحجم بلغ 121.4 ألف سهم بقيمة 7.2 مليون جنيه، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بحجم 300 ألف سهم بقيمة 3 ملايين جنيه، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بحجم تداول 38 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة سبيد ميديكال بحجم مليون سهم بقيمة 1.9 مليون جنيه، شركة مستشفى كليوباترا بحجم 360 ألف سهم بقيمة 1.512 مليون جنيه، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بحجم تداول 481.6 ألف سهم بقيمة 1.377 مليون جنيه، بنك قطر الوطنى الأهلى بحجم 28.5 ألف سهم بقيمة 1.268 مليون جنيه، السويدى إليكتريك بحجم تداول 189 ألف سهم بقيمة 1.203 مليون جنيه، القلعة للاستشارات المالية بحجم 1.192 مليون سهم بقيمة 1.159 مليون جنيه، المصرية للمنتجعات السياحية بحجم تداول 946.8 ألف سهم بقيمة 1.117 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.24% ليصل إلى مستوى 9217 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.33% ليصل إلى مستوى 1257 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.89% ليصل إلى مستوى 10366 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.24% ليصل إلى مستوى 3427 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.66% ليصل مستوى 894 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.4% ليصل إلى مستوى 978 نقطة.