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تقرير أمريكى: أطباء أتراك يتوقعون إصابة 60% من الشعب التركى بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:21 م
تقرير أمريكى: أطباء أتراك يتوقعون إصابة 60% من الشعب التركى بفيروس كورونا أردوغان
كتب أحمد جمعة

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قال تقرير إخبارى أمريكى أنه مع انتشار فيروس كورونا فى مختلف الدول الواقعة على الحدود التركية، ظل الرئيس التركى أردوغان ووزراؤه في حالة إنكار، وذلك فى مواجهة عدم التصديق المحلي والدولي حول عدم وجود الفيروس التاجي الجديد في تركيا.

وأشار مقال لصحيفة ناشونال إنترست إلى أن السلطات التركية اتخذت نهجا مزدوجا من إلقاء القبض على المبلغين، ومن ناحية أخرى أصر أعضاء لجنة الصحافة التى تسيطر عليها الدولة على أن الجينات التركية ستكون محصنة ضد الفيروس.

وحسب مقال ناشونال إنترست فيرجع الإنكار التركى إلى مزيج خطير من الغطرسة والجهل أصاب النظام التركي تحت حكم أردوغان. كما يرجع الانكار التركى إلى الخوف من الآثار الناجمة عن انتشار الفيروس على الاقتصاد التركي.

وفي عام 2010، وعد أردوغان بأنه بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية فى 2023، ستكون تركيا واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في العالم لكن حتى قبل فيروس كورونا، كان من الصعب على تركيا أن تكون ضمن أفضل 20 دولة حيث انهار الاقتصاد التركي بسبب الفساد والمحسوبية والتدخل السياسي في الأعمال التجارية وسوء الإدارة على نطاق واسع.

وأشار المقال إلى أن نظام أردوغان أنكر انتشار الفيروس على أمل استمرار التدفقات السياحية والنقد الأجنبي، لكن الأتراك هم الذين سيدفعون الثمن في ظل مخاوف من تحول تركيا إلى بؤرة كبيرة لانتشار الفيروس.

ويقدر أحد الأطباء الأتراك أن ما يصل إلى 60 % من الأتراك قد يصابون بالفيروس. ومن المعروف أن هناك حالات وفاة تنتج عن الفيروس، لكن عدم شفافية النظام التركي قد يساهم في وفاة آلاف الأشخاص الإضافيين في البلاد، بالإضافة إلى العشرات الحالات التي توفت بالفعل ولم تبلغ عنها الدولة.


تركيا

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فيروس كورونا

اخبار المصابين بكورونا

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