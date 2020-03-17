تعيين المهندس مصطفى عبد الواحد مستشاراً لوزير الاتصالات لشئون حوكمة الاتصالات

كتبت هبة السيد

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعيين المهندس مصطفى عبد الواحد مستشاراً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون حوكمة الاتصالات.

وكان المهندس مصطفى عبد الواحد يتولى مهام القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ يوليو 2015 حتى مارس 2020، حيث ساهم خلال تلك الفترة في وضع الأطر التنظيمية لسوق الاتصالات المصرى، وانجاز العديد من الأعمال التى دفعت الى نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ومواكبة التطورات السريعة لهذه الصناعة في العالم.

وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد قام بتعيين المهندس حسام الجمل رئيسا تنفيذيا لجهاز تنظيم الاتصالات لمدة عامين، خلفا للمهندس مصطفى عبد الواحد الذى كان يشغل منصب القائم بالأعمال منذ خمس سنوات.

وشغل حسام الجمل منصب مساعداً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة عام منذ 13 يناير 2019.

والمهندس حسام الجمل خريج كلية الهندسة – جامعة الإسكندرية عام 1998، وحصل على شهادة ادارة المشروعات (PMP) من معهد إدارة المشروعات بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2009، وشهادة إعداد القادة للمنظمات الدولية MTN من جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا عام 2010، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة روبرت كيندى بسويسرا عام 2014.