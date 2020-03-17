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تعليم القاهرة: نسخ شرح المعلمين على "CD" ونشرها على موقع المديرية للاستعانة بها

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:00 ص
تعليم القاهرة: نسخ شرح المعلمين على "CD" ونشرها على موقع المديرية للاستعانة بها محمد عطية مدير تعليم القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المختلفة للوقاية من الفيروسات والتعامل مع الأزمات خلال الوضع الراهن الذى تمر به البلاد، حيث بدأت المديرية بتعقيم دواوين الإدارات التعليمية وكانت بدايتها إدارة الشروق التعليمية، ثم المطرية ومصر الجديدة ومصر القديمة والقاهرة الجديدة والزاوية الحمراء، بالتعاون مع مجالس الأمناء، إلى أن تنتهى من تعقيم كافة المدارس

وأضاف عطية أنه تم لجنة البحث العلمى بمجلس أمناء المديرية نظمت ورشة عمل للعمال وبعض العاملين لإعداد المطهرات والصابون ذاتيا لتقليل التكلفة والتوفير وإتاحة المادة الخام للجميع، وبدأت التجربة بديوان ادارة البساتين ودار السلام، وسيتم تعميمها على ديوان المديرية والإدارات التعليمية، تحت إشراف عبد الرؤف علام رئيس المجلس، والدكتور اسماعيل السنوسى منسق المجلس ورئيس اللجنة 

 

وقال عطية إنه جارى اتباع توجيهات المحافظة والوزارة وإجراء صيانة المدارس وحصر التلفيات خلال موجة الطقس السيء الذى تعرضت له البلاد فى الفترة القصيرة الماضية وإعادة تأهيل المدارس والتأكد من جاهزيتها .

وتابع: تم تنفيذ إجراءات نشر المواد الدراسية بشرح وافى لمعلمين متمكنين لديهم خبرات عالية على القناة التعليمية الخاصة بالمديرية على موقعها الرسمى ونسخها على اقراص مدمجة (سى دي) بالمدارس للاستعانة بها  تحت إشراف محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجربيات، كما شاركت المديرية فى حملات الضبطية على مراكز الدروس الخصوصية بالتعاون مع المحافظة و الوزارة، حيث شكلت الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لجنة تضم فريق من المديرية للتأكد من غلق المراكز وتشميع البعض الآخر بمعرفة رجال الشرطة والأحياء وأعضاء فريق الضبطية القضائية .

 


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