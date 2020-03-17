تعرف على خطة الغرفة التجارية والتموين بالمنيا لمواجهة جشع التجار

بعد محاولة بعض التجار استغلال الأحداث التى تمر بها البلاد، لرفع الأسعار، وضعت الغرفة التجارية بمحافظة المنيا خطة لمواجهة جشع التجار ومحاولة الاستغلال للمواطنين حيث قرر المحاسب أحمد راضى مخلوف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة الأسواق خلال الفترة القادمة، وكذلك مراجعة الأسعار ومدى مطابقتها للقدرة الشرائيه للمواطنين.

ووجه رئيس الغرفة بضرورة انحياز الغرفة والتجار لمصلحة المواطن وأكد أن الغرفة لن تقف عاجزة أمام أى استغلال أو تلاعب فى الأسعار فى وقت تحتاج فيه بلدنا للتكاتف وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

وكان أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خطة مديرية التموين خلال الأيام القادمة، ووجه بالبدء في تنظيم حملات مكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.



وشدد المحافظ علي قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات علي المخالفين، مع تشديد الرقابة علي أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

ياتى ذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية لموجابهة فيروس كورونا المستجد والذى يحاول بعض من التجار استغلاله لصالحهم، ومن بين تلك الإجراءات، منع تدخين الشيشة منعاً باتاً داخل كافة المقاهي، والكافيهات، والمحال العامة، داخل نطاق الوحدات المحلية، لجميع مراكز، ومدن، وقري، محافظة المنيا.



وشدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين، لهذا القرار، وذلك ضمن القرارات التي اتخذتها المحافظة