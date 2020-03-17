اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على خطة الغرفة التجارية والتموين بالمنيا لمواجهة جشع التجار

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:00 ص
تعرف على خطة الغرفة التجارية والتموين بالمنيا لمواجهة جشع التجار سلع غذائية - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد محاولة بعض التجار استغلال الأحداث التى تمر بها البلاد، لرفع الأسعار، وضعت الغرفة التجارية بمحافظة المنيا خطة لمواجهة جشع التجار ومحاولة الاستغلال للمواطنين حيث قرر المحاسب أحمد راضى مخلوف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة الأسواق خلال الفترة القادمة، وكذلك مراجعة الأسعار ومدى مطابقتها للقدرة الشرائيه للمواطنين.
 
ووجه رئيس الغرفة بضرورة انحياز الغرفة والتجار لمصلحة المواطن وأكد أن الغرفة لن تقف عاجزة أمام أى استغلال أو تلاعب فى الأسعار فى وقت تحتاج فيه بلدنا للتكاتف وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
 
وكان أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خطة مديرية التموين خلال الأيام القادمة، ووجه بالبدء في تنظيم حملات مكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.
 
وشدد المحافظ علي قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات علي المخالفين، مع تشديد الرقابة علي أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.
 
ياتى ذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية لموجابهة فيروس كورونا المستجد والذى يحاول بعض من التجار استغلاله لصالحهم، ومن بين تلك الإجراءات، منع تدخين الشيشة منعاً باتاً داخل كافة المقاهي، والكافيهات، والمحال العامة، داخل نطاق الوحدات المحلية، لجميع مراكز، ومدن، وقري، محافظة المنيا.

وشدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين، لهذا القرار، وذلك ضمن القرارات التي اتخذتها المحافظة 

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

اخبار اليوم

وزارة التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تغيير مقرات التصويت بالانتخابات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تغيير مقرات التصويت بالانتخابات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة