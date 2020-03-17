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ترمب: توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا.. وتخفيض التجمعات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:53 م
ترمب: توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا.. وتخفيض التجمعات ترامب
إبراهيم سعيد

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أعلن  الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، خلال مؤتمر الصحفى، مساء اليوم، توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا، مؤكدا أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس القاتل.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هاجم حاكم ولاية ميشيجان جريتشين ويتمير إن، بسبب إجراءات الولاية فى مواجهة كورونا وظهور المزيد من الحالات المصابة بالوباء العالمى القاتل، ووصف ترامب حاكم الولاية بـ"الفاشل"، وغرد عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "يجب أن تعمل حاكم ميشيجان الفاشلة بجدية أكبر وأن تكون أكثر استباقية، نحن ندفعها لإنجاز المهمة، أقف مع ميشيجان".

وطمئن الرئيس الأمريكى دونالد، فى تغريدة أخرى على "تويتر"، المواطنين، قائلا: "تعمل الحكومة الاتحادية بشكل جيد للغاية مع المحافظين ومسؤولى الدولة. والأشياء الجيدة سوف تحدث".

كما هاجم حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، لانتقاده سياسات الحكومة الاتحادية واتهامها بالإهمال في التعامل مع أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، ووجه ترامب رسالة له عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "تريد يا كومو معاملة جميع الولايات بنفس طريقة نيويورك. كل الولايات ليست هى نفسها. البعض تضرر بشدة من الفيروس الصينى، وبعضهم لم يتعرضوا للضرب على الإطلاق.

واستكمل الرئيس ترامب رسالته لحاكم نيويورك أندرو كومو قائلا: "نيويورك نقطة ساخنة كبيرة جدًا، ولكن لا يوجد في فيرجينيا الغربية حتى الآن أي حالات. يا أندرو، ابقِ السياسة بعيدة...".

وكان قد أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو حالة الطوارىء بالولاية، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورنا المسجد( كوفيد – 19 ) إلى 76 شخصا، وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية أن حاكم نيويورك أوضح أن هناك 57 حالة إصابة مؤكدة فى مدينة "ويستشيستر"، و11 حالة فى مدينة نيويورك، و4 فى مقاطعة " روكلاند "، فضلا عن 4 فى مقاطعة "ساراتوجا".

 


ترامب

حاكم ولاية ميشيجان

فيروس كورونا

امريكا

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