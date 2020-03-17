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تركى آل الشيخ يستطلع رأي جمهوره في قرار ابتعاده عن السوشيال ميديا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:43 ص
تركى آل الشيخ يستطلع رأي جمهوره في قرار ابتعاده عن السوشيال ميديا تركى آل الشيخ
كتب محمد شعلان

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طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، استطلاعًا لمتابعيه على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، يخاطبهم فيه ويطالبهم بتحديد رأيهم من قرار ابتعاده عن "تويتر" لفترة، وغرد قائلا على الاستطلاع: "قرار ابتعادي واعتزالي صحيح أولا؟"، وذلك بعد أن قرر "آل الشيخ" منذ يومين الابتعاد عن تويتر لفترة من الوقت وكتب: " قررت الابتعاد عن تويتر لفترة.. حفظكم الله جميعاً.. سأفتقدكم".

استطلاع تركى ال الشيخ على تويتر
استطلاع تركى ال الشيخ على تويتر

 

وعلى جانب آخر، حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على الإشادة بدور القيادة السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبالخطوات والاحتياطات التي اتخذتها المملكة في مواجهة تفشي الفيروس منذ اللحظات الأولي من انتشاره.

 

ونشر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، تغريدة قائلاً "فخور ببلدي وقيادتها وإجراءاتهم الحكيمة التي سبقت الكثير من الدول المتقدمة، أيام صعبة لكن بتكاتفنا جميعاً سنصل لبر الأمان ان شاء الله، حفظ الله المملكة حكومة وشعب ومقيمين ... والعالم اجمعين ... آمين".

 

وعلى سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ، ليرتفع عدد الإصابات بها إلى 86 حالة، وأوضحت الوزارة خلال بيان نشر على وكالة الأنباء السعودية " واس" ،  أن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، وقد تم عزلها فى منشأة صحية فى مدينة الرياض. وأن الحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا، وهو فى العزل بمنشأة صحية فى القطيف.

 

وذكرت الوزارة أن هناك 7 حالات لمواطنين فى الحجر الصحى فى المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً.

 

وأضافت أن من بين الحالات الـ24، توجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون فى الحجر الصحى فى مكة المكرمة، كانوا من مخالطى حالة أعلن عنها سابقاً.

 


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