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ترامب يصف كورونا بالفيروس الصينى.. ويؤكد: سندعم الصناعات المتأثرة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:02 ص
ترامب يصف كورونا بالفيروس الصينى.. ويؤكد: سندعم الصناعات المتأثرة ترامب
كتب كامل كامل

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وصف دونالد ترامب الرئيس الأمريكي فيروس كورونا المتفشى في العدد من دول العالم بـ"الفيروس الصينى".

وقال "ترامب" في تغريده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "ستدعم الولايات المتحدة بقوة تلك الصناعات ، مثل الخطوط الجوية وغيرها ، التي تتأثر بشكل خاص بالفيروس الصيني".

واختتم تغريدته بقول :"سنكون أقوى من أي وقت مضى!".

وقد رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الاثنين ، فكرة تأجيل الانتخابات الأولية الأمريكية بسبب فيروس كورونا المستجد المعروف رسميا باسم (كوفيد – 19).

 

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية عن ترامب "أرفض تأجيل الانتخابات الأولية، وأعتقد أنها ستكون خطوة غير ضرورية"، وذلك في معرض تعليقه على دعوة حاكم ولاية أوهايو، مايك دى واين، إلى تأجيل الانتخابات الأولية بالولاية المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء.

 

وتابع ترامب: إن تأجيل إجراء الانتخابات الأولية فى الولايات "مسألة خطيرة ذات شأن كبير"، ومع ذلك ، سوف أترك ذلك إلى الولايات التى يمكن أن تجرى الانتخابات الأولية بشكل آمن من خلال تنظيم عملية التصويت بشكل لا يجمع الناخبين فى مكان واحد.

 

ووصف ترامب الاقتراح بتأجيل الانتخابات الأولية بأنه "أمر غير طيب للغاية، وغير ضرورى أيضا".

 

وكانت لويزيانا وجورجيا أعلنتا - في وقت سابق - تأجيل الانتخابات الأولية، فيما أعلن حاكم اوهايو رغبته في تأجيل الانتخابات المذكورة، التي من المقرر أن تجرى غدا تنفيذا للقواعد الإرشادية التي قررها المركز الأمريكي للرقابة والحماية من الأمراض، والتي تحظر تجمع الاشخاص بأعداد كبيرة في مكان واحد.

ترامب
ترامب

 

 


ترامب

فيروس كورونا

الولايات المتحدة الامريكية

كورونا

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