اليوم السابع
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ترامب يرفض الاقتراح بتأجيل الانتخابات الأولية الأمريكية بسبب كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:01 ص
ترامب يرفض الاقتراح بتأجيل الانتخابات الأولية الأمريكية بسبب كورونا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ.ش.أ

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رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، فكرة تأجيل الانتخابات الأولية الأمريكية بسبب فيروس كورونا المستجد المعروف رسميا باسم (كوفيد – 19).

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية عن ترامب "أرفض تأجيل الانتخابات الأولية، وأعتقد أنها ستكون خطوة غير ضرورية"، وذلك في معرض تعليقه على دعوة حاكم ولاية أوهايو، مايك دى واين، إلى تأجيل الانتخابات الأولية بالولاية المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء.

وتابع ترامب: إن تأجيل إجراء الانتخابات الأولية فى الولايات "مسألة خطيرة ذات شأن كبير"، ومع ذلك ، سوف أترك ذلك إلى الولايات التى يمكن أن تجرى الانتخابات الأولية بشكل آمن من خلال تنظيم عملية التصويت بشكل لا يجمع الناخبين فى مكان واحد.

ووصف ترامب الاقتراح بتأجيل الانتخابات الأولية بأنه "أمر غير طيب للغاية، وغير ضرورى أيضا".

وكانت لويزيانا وجورجيا أعلنتا - في وقت سابق - تأجيل الانتخابات الأولية، فيما أعلن حاكم اوهايو رغبته في تأجيل الانتخابات المذكورة، التي من المقرر أن تجرى غدا تنفيذا للقواعد الإرشادية التي قررها المركز الأمريكي للرقابة والحماية من الأمراض، والتي تحظر تجمع الاشخاص بأعداد كبيرة في مكان واحد.


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