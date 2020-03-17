اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:05 م
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تجديد حبس مندوب مبيعات وعامل لاتهامهما بسرقة 170 ألف جنيه من شركة بمدينة نصر

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:01 م
تجديد حبس مندوب مبيعات وعامل لاتهامهما بسرقة 170 ألف جنيه من شركة بمدينة نصر كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس مندوب مبيعات وعامل، 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة سرقة شركة .

وتمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على مندوب مبيعات وعامل لسرقتهما 170 ألف جنيه من شركة توريدات ملابس بمدينة نصر، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثاني بلاغا من " ع. ا" ،  49 سنة، صاحب شركة توريد ملابس باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة ملكه وسرقة مبلغ مالى 170 ألف جنيه من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشركة ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة وحصر العاملين الحاليين والسابقين بالشركة محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "ع. ر" ،  34 سنة، مندوب مبيعات سابق بذات الشركة، و "ش. م" ، 47 سنة، عامل، عقب تقنين الإجراءات تم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة.

أضاف المتهم الأول بأنه نظرا لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة واحتفاظه بنسخه من المفتاح الخاص بها إبان فترة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها، اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططهما وتوجها لمقر الشركة وتمكنا من الدخول باستخدام المفتاح حيازته وكسر باب الخزينة باستخدام اجنه حديدية والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه ولاذا بالفرار.               

وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالى 161.840 جنيه من متحصلات واقعة السرقة وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، تم  تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

 


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