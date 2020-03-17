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برج خليفة يضىء بألوان العلم الإيطالى وعبارة "نحن معكم" لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:25 ص
برج خليفة يضىء بألوان العلم الإيطالى وعبارة "نحن معكم" لمواجهة كورونا برج خليفة بالعلم الإيطالى
كتب ــ محمد شعلان

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اكتسى برج خليفة في الإمارات، مساء الاثنين، بألوان العلم الإيطالي مع عبارة تضامنية ظهرت على البرج ومكتوب فيها "نحن معكم"، وهي رسالة تضامنية من الشعب الإماراتي لنظيره الإيطالي في ظل المعاناة التي يعيشها الآن بسبب تفشي فيروس كورونا وسقوط الكثير من الضحايا والمصابين، بينما تحاول الحكومة الإيطالية اتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف تفشي الوباء العالمي وتعقيم الأماكن العامة.

برج خليفة بالعلم الايطالى
برج خليفة بالعلم الإيطالى

 

وبالأمس، أعلنت قناة العربية الاخبارية، ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا جراء فيروس كورونا إلى 2158 حالة، كما سجلت 3 آلاف حالة فى يوم واحد ليصل إجمالي الإصابات نحو 28 ألف إصابة بفيروس كورونا.

رسالة تضامنية على البرج
رسالة تضامنية على البرج

 

كما سجلت إيطاليا 368 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، الأحد الماضي، وذلك فى أكبر زيادة يومية وسط مخاوف بشأن قدرة نظامها الصحى المجهد على مواجهة الزيادة المستمرة فى أعداد المصابين، ورغم انتشار الفيروس فى أنحاء أوروبا إلا أن إيطاليا لا تزال ثانى أشد البلدان تضررا بالوباء فى العالم بعد الصين.

 

وقال رئيس الوزراء جوزيبى كونتى إن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير المزيد من المعدات الواقية، مضيفا أنها تولى اهتماما كبيرا بمساعدة إقليم لومبارديا حيث ظهر الفيروس قبل ثلاثة أسابيع.

 

وتعانى إيطاليا من انتشار فيروس كورونا بشكل كبير مما جعلها أكثر الدول خطورة فى أوروبا، ومن النجاحات والإخفاقات يشرح عدد من الخبراء الإيطاليون فى الطب والاتصالات والسياسة تجربتهم مع الفيروس والاستنتاجات التى توصلوا إليها، والتى من الممكن أن تخدم البلدان الأخرى التى تعانى من الفيروس.

 

وقال جورجيو بالو، عالم الفيروسات فى جامعة بادوفا، شمال إيطاليا، لصحيفة "الدياريو" الإسبانية، إن "الإيطاليين تعلموا من الصينيين، العزل، فمن الواضح أن الصين أدركت خطر الفيروس سريعا، حيث إن مخاطره ليس على القطاع الصحى فقط بل أيضا على القطاع الاقتصادى والاجتماعى، ولكن "العزل والحجر الصحى" أهم الخطوات للسيطرة على الفيروس، وذلك يتم بتدابير صارمة وقسرية، مصحوبة بعقوبات صارمة، وهذا ما نجح بالفعل فى الصين وإيطاليا".


برج خليفة

العلم الايطالى

فيروس كورونا

الامارات

ايطاليا

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