"بذراع موتوسيكل" ميكانيكى يحطم رأس عاطل بسبب إجرة إصلاح دراجة

القليوبية - نيفين طه

انهال ميكانيكى بذراع تشغيل موتوسيكل حديدية، بالضرب على رأس عاطل حتى الموت، فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على ثمن إصلاح دراجة نارية فى قليوب.

جرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، بتلقية بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بناحية قرية كوم أشفين مركز قليوب.

بالانتقال والفحص، تبين حدوثها بين كل من "صلاح ج س" 26 سنة، ميكانيكى دراجات نارية، وبين "محمد م س " 19 سنة، بدون عمل مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخل بالمخ، وجرى نقله لمستشفى المقطم التخصصى بالقاهرة وتوفى أثناء محاولة اسعافه، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب الخلاف بينهما على قيمة إصلاح الدراجة النارية الخاصة بالثانى بورشة الأول، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على الثانى بالضرب بأداة حادة " ذراع تشغيل دراجة نارية " محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

بسؤال والد المتوفى المدعو "مصطفى س ع" مزارع، قرر مضمون ما أسفر عنه الفحص وإتهم الأول بالتعدى على نجله وإحداث إصابته التى أودت بحياته .

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادة ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة، وتم التحفظ عليها، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4875 جنح مركز قليوب لسنة 2020م وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانب أخر، مزق سائق جسد زميله بقطعة زجاج بدائرة قسم أول شبرا الخيمة للخلاف على أولوية تحميل الركاب، تم نقل المصاب لمستشفى ناصر العام، وتولت النيابة التحقيق، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بورود إشارة من مستشفى ناصر العام يفيد بوصول المدعو "م ر ح " 17سنة، سائق بموقف ( إمبابه / شبرا ) دائرة القسم ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمه مصاب بجرح طعنى أعلى العضد الأيسر وتم تحويله لمستشفى الساحل بالقاهرة للعلاج.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بالانتقال والفحص وسؤال صديق المصاب المدعو"ع ا م " 26 سنة، سائق، قرر بقيام المدعو" ن م ا " 44 سنة، سائق ومقيم دائرة القسم بالتعدى على صديقه المصاب بالضرب بقطعة زجاج محدثاً إصابته وذلك بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بالموقف .

تمكن ضباط المقدم أحمد عسر رئيس وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4606 جنح قسم شرطة أول شبرا الخيمة لسنة 2020م وتولت النيابة التحقيق.

كما لقى عامل مصرعه إثر مشاجرة بين صاحب محل زجاج ونجله بسب اصطدام المجنى عليه بأحد الواح زجاج خاصة بالمتهمين، فقاموا بالتعدى عليه بقطعة زجاج أودت بحياته تم نقل المتوفى للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.