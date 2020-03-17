اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:34 م
خالد صلاح
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باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 189

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:17 ص
باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 189 محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلن وزير الإعلام فى إقليم السند مرتضى وهاب، اليوم الثلاثاء، إصابة خمس حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى الإقليم ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس فى باكستان إلى 189، وقال وهاب، فى تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، إنه تم إجراء 234 اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا حيث تبين إصابة 119 شخصًا بالفيروس فى مدينة سوكور بإقليم السند، بينما كشفت الاختبارات 36 إصابة بالفيروس فى باقى الإقليم ويخضع 34 آخرين للعلاج وتعافى شخصان.
 
وأوضحت الصحيفة، أن إقليم السند سجل 155 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما ظهرت 15 إصابة فى إقليم خيبر بختونخوا، و10 حالات فى إقليم بلوشستان، وأربع حالات فى إسلام آباد، وثلاث حالات فى جيلجيت – بالتستان، وحالتان فى منطقة بنجاب الواقعة بين الهند وباكستان، ولم تظهر أى إصابات بالفيروس فى إقليم كشمير حتى الآن.
 
وأكدت الصحيفة إجراء 499 اختبارًا للكشف عن الفيروس فى أنحاء باكستان خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
 
وقررت السلطات الباكستانية فى 13 مارس الجارى إغلاق الحدود مع إيران وأفغانستان والسماح لثلاثة مطارات فقط فى كراتشى وإسلام آباد ولاهور بإجراء رحلات جوية دولية بأعداد محدودة ويُسمح للمطارات الأخرى فى البلاد بإجراء رحلات طيران داخلية.
 
وتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية حتى 5 أبريل المقبل وإلغاء الاحتفالات باليوم الوطنى فى باكستان 23 مارس الجاري، حسبما ذكرت الصحيفة.
 

باكستان

كورونا

فيروس كورونا

مصابى كورونا

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