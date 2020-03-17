باقة إنترنت خاصة وآلية للعمل عن بعد.. هيئة إماراتية تواجه كورونا بإجراءات خاصة

كتبت : إيمان حنا

بدأت هيئة التأمين الإماراتية بتفعيل منظومة "العمل عن بعد" في تقديم خدماتها للمتعاملين والجمهور والشركاء حرصا على سلامة وصحة الموظفين والمتعاملين، وذلك فى إطار إجراءات التصدى لانتشار كورونا ، وفق ما نشرته وكالة وام الإماراتية.

وأكدت الهيئة أنه انطلاقا من هذه الإجراءات فإنه يمكن للمتعاملين من الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين وحملة الوثائق والمستفيدين من التأمين والجمهور والشركاء استخدام باقة الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني .

وأوضحت أن تفعيل تقديم الخدمات عن بعد تأتي ضمن توجيهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى ‏تعزيز التدابير الوقائية والاحترازية وانطلاقا من حرص الهيئة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين من المتعاملين وحملة الوثائق والجمهور والشركاء .

وأشارت إلى أن جميع خدمات الهيئة متوفرة بشكل إلكتروني وذكي بعد نجاح التحول الرقمي في الهيئة للتسهيل على المتعاملين والجمهور ومواجهة التحديات المختلفة.

ودعت الهيئة المتعاملين وحملة الوثائق والجمهور إلى استخدام الخدمات الإلكترونية والذكية وتعزيز التواصل مع الهيئة عبر قنواتها المتعددة ومنها قنوات التواصل الاجتماعي للاطلاع على المستجدات والإجراءات والقرارات والنشرات التوعوية المتعلقة بقطاع التأمين.

وكانت الإمارات اتخذت عدة إجراءات لمواجهة انتشار كورونا وناشدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين الإمارتيين المسافرين خارج الدولة بضرورة العودة إلى أرض الوطن نظرا لصعوبة السفر، يأتى ذلك في إطار حرص دولة الإمارات الدائم على صحة وسلامة المواطنين، وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتعليق عدد من الرحلات الجوية مع بعض الدول.

ودعت الوزارة الطلبة والمرضى المواطنين في الخارج إلى ضرورة التنسيق مع جهة الابتعاث من خلال سفارة الدولة في بلد المقر.