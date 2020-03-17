اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:34 م
خالد صلاح
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الولايات المتحدة: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 87 حالة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:44 ص
الولايات المتحدة: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 87 حالة محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت إدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس "كورونا المستجد"، إلى 87 حالة، وذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حالات الإصابة المؤكدة بلغت 4475 حالة على الأقل فى الولايات المتحدة، فيما تعد مدينتى واشنطن ونيويورك الأكثر تضررًا، حيث سجلت كل منهما ما لا يقل عن 900 حالة إصابة.
 
وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد أعلنت يوم أمس الاثنين عن 3536 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 1858 حالة عما أعلنته فى 13 مارس وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 27 ليصبح 68 حالة.
 
ويتضمن أحدث إحصاء 49 حالة بين أشخاص عادوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية بؤرة تفشى الفيروس.
 
وقلص المسؤولون الأمريكيون فى جميع أنحاء البلاد العديد من أنشطة الحياة اليومية، لمحاربة فيروس كورونا المتفشى فى العالم بأسره، وسط دعوات لإغلاق وطنى لمدة 14 يوما، وعدم تجمع أكثر من 50 شخصا أو أكثر.
 
وقرر مسؤولون فى عدد من الولايات، إغلاق المطاعم والحانات والمدارس، وظل المسافرون الذين يعودون إلى أمريكا من الخارج عالقين فى طوابير طويلة فى المطارات الرئيسية، فى حالة انتظار لساعات بهدف التأكد من خلوهم من المرض، وهى مسألة أصبحت فى حد ذاتها مشكلة، بسبب الاكتظاظ وما يشكلة من مخاطر على الصحة العامة.
 
يُشار إلى، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.
 

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