الهيئة القومية لمياه الشرب: الانتهاء من شبكات مياه كفر الدوار

كتب أحمد عرفة

ردت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، على موضوع نشره اليوم السابع بعنوان "مشاكل عالقة في دوائر النواب أبرزها مياه الشرب والصرف الصحى والطرق الداخلية"، موضحة أن مشروع توسعات محطة مياه كفر الدوار وشبكاتها لرفع الطاقة من 43 ألف م إلى 86 ألف م، وجارى الإعداد لبدء تجارب التشغيل تمهيدا لتسليمه ودخوله الخدمة في شهر يونيو 2020، وذلك لخدمة المدينة وقرى مركز كفر الدوار.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه تم دخول الخدمة لمشروع محطة مياه رأس كاوتش المدمجة بطاقة 5 آلاف م لخدمة رأس كاوتش والقرى المجاورة لها.

وأشارت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم مد خدمة مياه الشرق لقرى كفر الدوار المحرومة ضمن مشروع تغذية 240 قرية ومشروع تغذية 108 قرية على المستوى القومى بإجمالى طول شبكات 40 كيلو كول بأقطار مختلفة.

وأوضحت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن تم الانتهاء من شبكات مياه كفر الدوار بطول حوالى 76 كليو ضمن مشروع توسعات محطة مياه كفر الدوار ودخلت الخدمة بالفعل لخدمة القرى بمركز كفر الدوار وأطراف المدينة، وتم إدراج مشروع محطتى الحضرة بكفر الدوار بطاقة 10 آلاف م بخطة الهيئة الهيئة للعالم المالى 2019 -2020.

وتابعت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: أما بالنسبة لحصر كافة القرى المحرومة فقط قامت الهيئة بمد شبكات وخطوط مياه بمركز كفر الدوار لخدمة القرى ولم يرد للهيئة أي طلبات من شركة المياه أو المحافظات بهذا الخصوص لاتخاذ اللازم.

وفى وقت سابق قال النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، إنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، والاقتراحات برغبة بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من القرى بمركز كفر الدوار بالمحافظة، ومازالت المشكلة عالقة حتى الآن ولم يتم البت فيها، ومازالت معاناة المواطنين في الحصول على الخدمة اللازمة مستمرة، على الرغم من أهمية القطاع، حيث تعد مياه الشرب والصرف الصحى من الخدمات والمرافق ذات الأهمية القصوى التي يجب توفيرها في مختلف المحافظات، وتعد من الأولويات.