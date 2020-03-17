الملكة اليزابيث تلغى حفلات وتتوجه إلى قلعة وندسور بسبب كورونا

قال قصر بكنجهام اليوم الثلاثاء إن الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ألغت حفلات الحدائق التي تقيمها سنويا وستتوجه إلى قلعة وندسور غربي لندن قبل الوقت المعتاد لذلك حيث ستقيم لفترة أطول من المقرر بسبب المخاوف من فيروس كورونا.
وأضاف القصر "بالتشاور مع الأطقم الطبية والحكومة تقرر إلغاء أو تأجيل عدد من المناسبات العامة التي تضم أعدادا كبيرة من الناس والمقرر أن تحضرها الملكة وأعضاء آخرون من العائلة المالكة في الأشهر المقبلة".
قال قصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث ألغت كل ارتباطاتها العامة الأسبوع القادم بسبب تفشي فيروس كورونا، وقال بيان "في إجراء وقائي منطقي ولأسباب عملية في ظل الظروف الراهنة، يتم إجراء تغييرات في الالتزامات اليومية للملكة في الأسابيع القادمة".
وقال القصربحسب ديلى ميل "بالتشاور مع الأسرة الطبية والحكومة، سيتم تغيير موعد زيارة صاحبة الجلالة القادمة لتشيشاير وكامدن.. ستستمر الاجتماعات كالمعتاد".
وأعلنت السلطات الصحية فى المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد فى المملكة إلى 798 حالة.
وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغت عشر حالات.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد أو (كوفيد - 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.
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