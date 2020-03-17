اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:47 ص
خالد صلاح
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المكسيك تسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:26 ص
المكسيك تسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
مكسيكو سيتى /أ ش أ/

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أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 82 حالةذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز عربية)، دون المزيد من التفاصيلوكانت السلطات الطبية المكسيكية قد سجلت فجر أمس الاثنين، أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 6.5 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم.

وكان قد اتهم رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة – فلسطيني الأصل- المكسيك بالسماح بركوب 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا رحلة مقررة من مكسيكو سيتي إلى سان سلفادور وقال إنه علق كل الرحلات الجوية للركاب بشكل فوريووصف رئيس السلفادور السلطات المكسيكية بأنها "لا تتحلى بالمسؤولية".

ولم يقدم أبو كيلة الذي وجه الاتهام في تغريدة على تويتر دليلا أو تفاصيل أخرى بشأن الموقف.ولم يتسن حتى الآن الوصول للسلطات المكسيكية للتعقيب.

 


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فيروس كورونا

السلطات المكسيكية

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