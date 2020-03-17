المكسيك تسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مكسيكو سيتى /أ ش أ/

أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 82 حالة. ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز عربية)، دون المزيد من التفاصيل. وكانت السلطات الطبية المكسيكية قد سجلت فجر أمس الاثنين، أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 6.5 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم.

وكان قد اتهم رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة – فلسطيني الأصل- المكسيك بالسماح بركوب 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا رحلة مقررة من مكسيكو سيتي إلى سان سلفادور وقال إنه علق كل الرحلات الجوية للركاب بشكل فوري. ووصف رئيس السلفادور السلطات المكسيكية بأنها "لا تتحلى بالمسؤولية".