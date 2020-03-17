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المغرب يعلن تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بكورونا.. والحصيلة ترتفع لـ44

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:45 م
المغرب يعلن تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بكورونا.. والحصيلة ترتفع لـ44 كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان صحفى لوزارة الصحة المغربية بأن الحالات الجديدة تم تأكيدها مخبريا بمعهد "باستور المغرب" والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض "كوفيد 19" هو 44 حالة البلاد.

وأشار البيان إلى أن الأمر يتعلق بحالات إصابة وافدة موزعة على المدن التالية: طنجة حالتان (2)، وجدة حالة واحدة (1)، الرباط حالة واحدة (1)، سطات حالة واحدة (1)، كلميم حالة واحدة (1)، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

ودعت وزارة الصحة المغربية المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

 

 

 


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