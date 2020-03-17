اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:39 م
خالد صلاح
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المصرف المركزى: يجب على بنوك البحرين عرض تأجيل ستة أشهر للأقساط على المقترضين

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:25 م
المصرف المركزى: يجب على بنوك البحرين عرض تأجيل ستة أشهر للأقساط على المقترضين مصرف البحرين المركزي
رويترز

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أفاد تعميم اطلعت عليه رويترز بأن مصرف البحرين المركزي قال اليوم الاثنين، إنه يجب على البنوك وشركات التمويل والتمويل متناهي الصغر عرض تأجيلات لمدة ستة أشهر للأقساط على المقترضين المتأثرين بفيروس كورونا.
 
وقال المصرف إنه يتعين أن تكون التأجيلات بغير رسوم وبغير زيادة في أسعار الفائدة، إلا في حالة موافقة المقترضين على مدد أقصر.
 
وقال المصرف أيضا إنه سيقدم للبنوك العاملة بقطاع خدمات الأفراد ترتيبات تيسيرية لإعادة الشراء (ريبو) تصل إلى 6 أشهر بنسبة صفر% على أساس كل حالة على حده.
 
وقلص نسبة احتياطي السيولة للبنوك العاملة في تقدم خدمات الأفراد إلى 3% من 5%.

بنوك البحرين

مصرف البحرين المركزي

البحرين

فيروس كورونا

أسعار الفائدة

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