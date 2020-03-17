القليوبية والمنوفية تخصصان أرقاما للبلاغ عن سناتر الدروس الخصوصية

كتب محمد فتحى و نيفين طه

خصصت محافظة القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، خطا ساخنا لضبط سناتر الدروس الخصوصية،بعد قرار أجهزة الدولة بأغلاقها لمدة 15 يوما .

حيث تم تخصيص رقم 01119992624 لتلقي البلاغات عبر رسائل الواتساب ويتم فور البلاغ التأكد من صحتة ويقوم رجال أمن القليوبية بأغلاق المركز الذى تم الأبلا غ عنة .

وأشار ت مدير ية أمن القليوبية،ان هذا الرقم يعمل علي مدار 24 ساعة ويتم التعامل الفورى مع أي بلاغ حفاظا على صحة المواطنين وذويهم .

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من غدا الأحد.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى .

في سياق أخر علن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تخصيص أرقام للإبلاغ عن سناتر الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ومحال الألعاب الإلكترونية " بلاى ستيشن " بنطاق المحافظة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتعامل معهم بكل حزم ، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب.

وتتلقى المحافظة شكاوى الإبلاغ عن السناتر ومراكز الدروس الخصوصية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية ( 2222035- 2224899- 2239804 ).

كما وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام باستقبال شكاوي المواطنين إلكترونياً، وإرجاء لقائه اليومي بالمواطنين إلي وقت لاحق، علي أن تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528.

يأتي هذا في إطار توجه الدولة بأتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمنع كافة الفعاليات تحسباً لمنع وأنتشار العدوي وحفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين واستخدام التكنولوجية وكافة الأمكانيات المتاحة خلال تلك الفترة الأستثنائية التي تمر بها البلاد.

هذا وتقوم إدارة خدمة المواطنين خلال تلك الفترة باستقبال الشكاوي إلكترونياً وإرسالها للجهات المختصة لبحثها ومتابعتها والرد علي المواطنين ألكترونياً من خلال نفس الموقع

و كان محافظ المنوفية قد سبق ودشن قناة تعليمية علي موقع اليوتيوب لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة توقف الدراسة، كما ناشد المواطنين وأبنائه الطلاب بالإبتعاد عن أماكن التجمعات المختلفة كالمقاهي والكافيهات والبلاي ستيشن والإهتمام بالنظافة والصحة العامة.