اليوم السابع
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القبض على شخصين لاستيلائهما على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل بالخارج

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:59 ص
القبض على شخصين لاستيلائهما على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل بالخارج المتهمان
كتب ـ محمود عبد الراضي

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تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير"قيام شخصين مقيمان بالقاهرة والجيزة– لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافاً للحقيقة" ، وذلك عن طريق إنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسـة نشاطهما الإجرامى لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقاما بإنشاء مواقع إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بإسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لإستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج، والإستيلاء على أموالهم وإقتسامها فيما بينهما.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمقر الشركة (التى قاما بإنشائها لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص") وعُثر بداخلها على (عقود عمل "خالية البيانات منسوبة لإحدى الشركات بالخارج" – العديد من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج للعمل- 4  هواتف محمولة) وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين احتوائها على العديد من الملفات والمحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامى المُشار إليه، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

نصب

جرائم النصب

وظائف وهمية

الداخلية

الاموال العامة

اخبار الحوادث

مباحث الأموال العامة

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