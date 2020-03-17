اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الطيران الأمريكى يستغيث ويطالب بـ50 مليار دولار دعم حكومى.. والسبب: كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:16 م
الطيران الأمريكى يستغيث ويطالب بـ50 مليار دولار دعم حكومى.. والسبب: كورونا طيران أمريكيى ـ أرشيفية
كتبت ـ نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت شركات الطيران الأمريكية نداء للحكومة الفيدرالية لمساعدتها فى تخطى التراجع الشديد فى رحلات السفر بعد انتشار فيروس كورونا الذى تحول لوباء عالمى.

 

ووفقا لشبكة CBS الأمريكية تقدر المساعدات التى طالبت بها المجموعة التجارية التى تمثل شركات الطيران فى أمريكا بـ 50 مليار دولار وتتضمن إعفاءات ضريبية وعدد من المنح والقروض.

 

وتريد المجموعة التجارية منح فيدرالية تقدر بـ 29 مليار دولار (25 مليار دولار لشركات الطيران و4 مليار دولار لشركات الشحن الجوى)، كما تسعى للحصول على حوالى 29 مليار دولار فى شكل قروض منخفضة الفائدة، وتريد تعليق الضرائب الفيدرالية على الوقود والبضائع وتذاكر الطيران حتى نهاية العام المقبل.

 

وتتجاوز هذه الحزمة تلك التى وافق عليها الكونجرس فيما سبق بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وبلغت وقتها 5 مليار دولار وحوالى 10 مليار دولار من ضمانات القروض بعد أن تم إيقاف تعليق جميع الرحلات الجوية مؤقتا.

 

ووفقا للتقرير، تمكنت شركات الطيران الأمريكية من تحقيق أرباح قياسية خلال السنوات العشر الماضية، لكن منذ يناير الماضي تم تخفيض عدد الرحلات الجوية.

 

وقالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية إنها تواجه أسوأ سيناريو حيث من المتوقع أن تنفذ السيولة النقدية لشركات الطيران إذا لم توفرها شركات بطاقات الائتمان من مبيعات التذاكر فى النصف الثانى من العام الجارى.

 

وتتكون المجموعة التجارية من أكبر ست شركات طيران أمريكية: دلتا ، أمريكا ، يونايتد ، ساوث ويست ، ألاسكا وجيت بلو. شركات الشحن فيديكس وشركة يو بى إس وهم أيضا أعضاء.

 

وفى نفس السياق، علقت شركة الخطوط الجوية الأمريكية يوم الاثنين حوالى 75 % من رحلاتها الدولية لمسافات طويلة حتى 6 مايو على الأقل وبدأت فى إيقاف حوالى 135 طائرة كما ستخفض القدرة الاستيعابية للركاب فى الولايات المتحدة بنسبة 20% فى أبريل و 30% فى مايو.

 

ومن جانبها تتحدث الخطوط الجوية إلى النقابات حول تخفيضات فى الأجور أو ساعات العمل، وبعضها يخفض رواتب المديرين التنفيذيين والإداريين فى محاولات لتجنب تسريح العمال.

 

وانخفضت حجوزات شركات الطيران وزادت عمليات الإلغاء فى جميع أنحاء العالم حيث تفرض الحكومات قيودا على السفر ويخشى الناس من التواجد فى طائرة لعدة ساعات فى وجود وباء أصاب أكثر من 170.000 شخص وتسبب فى وفاة أكثر من 6500 آخرين.


رحلات طيران

شركات طيران امريكية

الحكومة الفيدرالية

وباء كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول والمطهرات لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول والمطهرات لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة