الصين تلغى أوراق اعتماد أمريكيين فى 3 صحف محلية رداً على إجراءات واشنطن

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أعلنت الصين أنها ستلغى أوراق اعتماد مواطنين أمريكيين فى مكاتب ثلاث صحف أمريكية على أراضيها، هى "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، رداً على القيود الجديدة التى فرضتها واشنطن على وسائل الإعلام الصينية مؤخراً، ذكرت الخبر شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء بدون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أبلغت أوائل الشهر الجارى 5 كيانات إعلامية حكومية صينية بضرورة تخفيضها عددَ مواطنيها العاملين فى الولايات المتحدة.

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكى ترامب إن الصين قدمت معلومات خاطئة، بعدما قالت إن الجيش الأمريكى هو من وضع الفيروس فى الصين، وهذا غير صحيح، مضيفا: أنا قلتُ إن مصدر الفيروس هو الصين وهذه معلومة دقيقة.

فيما أكد ترامب أن الصين تسحب تراخيص العديد من الصحفيين الأمريكيين.