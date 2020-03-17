الصين تصدر تحذيرا لمواطنيها بشأن السفر إلى الدول الأشد تضررا من كورونا

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أصدرت الصين، اليوم الثلاثاء، تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى الدول الأشد تضررا من فيروس "كورونا " الجديد (كوفيد-19)، ودعتهم إلى مداومة الاطلاع على وضع الفيروس فى الخارج، وذكرت وزارة الخارجية الصينية - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه مع استمرار انتشار الوباء، يتعين على المواطنين إجراء تقييم كامل للمخاطر المحتملة عند السفر إلى الخارج، مع تجنب السفر إلى الدول ذات المخاطر المرتفعة، مثل : إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وسويسرا وبريطانيا وهولندا والسويد والنرويج والدانمارك والنمسا وبلجيكا وإيران وكوريا الجنوبية.

وأضافت أنه يتعين على المواطنين الصينيين الذين يقيمون حاليا فى الدول المذكورة اتخاذ إجراءات وقائية ، والحد من الأنشطة الخارجية ، وتجنب الرحلات الدولية من أجل منع العدوى "المتبادلة".

ودعت الصينيين إلى إجراء "حجر صحى ذاتى " وطلب المساعدة الطبية، والاتصال فى حالات الطواريء بالسفارة الصينية فى الدولة التى يقيمون بها للحصول على أى مساعدة ، وذلك فى حالة ظهور أعراض مرضية عليهم .