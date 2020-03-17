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الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:00 ص
الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن الغذاء الصحى المتوازن الذى يتضمن الخضروات والفاكهة وممارسة الرياضة يوميا يحمى من عدوى كورونا، ومؤكدة أن 80 % من الحالات التى تصاب بالمرض تشفى بدون تناول أدوية نتيجة مقاومة الجسم للمرض خاصة إذا كان متميزا بارتفاع درجة المناعة .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب عرضة للإصابة بالمرض ودعت إلى أهمية العزل المنزلى وعدم الخروج لتفويت الفرصة على اتشار العدوى خاصة فى التجمعات الكبرى والأماكن المزدحمة مثل المترو .

وطالبت المواطنين بالبيوت بالحرص الشديد على النظافة الشخصية ونظافة البيت مع استمرار التعقيم وخاصة للأسطح بالمنظفات المختلفة مع توفير التهوية الجيدة للمكان محل السكن ما يساهم فى تفادى العدوى بفيروس كورونا أو حتى الأنفلونزا.

 وكانت وزارة الصحة أوصت بالتأكيد على مكافحة العدوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية تحسبا لتقل أى عدوى محتملة بين المترددين على المنشأة الطبية مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجى من مواد النظافة والجوانتيات والكمامات كاف وآمن تماما وتابعت الوزارة أن عمليات التقصى الوبائى لاتزال مستمرة خاصة بين الحالات المخالطة للحالات التى تم الإعلان عن اصابتها بفيروس كورونا .

وحذرت وزارة الصحة من استمرار المقاهى فى استعمال الشيشة لكونها مصدر لنقل عدوى كوفيد 19 من خلال تدخينها  حيث أن كل جزء فيها قد يكون مصدر للعدوى بالفيروس وهو ما يتطلب الإحجام عن التدخين والشيشة بشكل عام وتابعت: ينبغى التجنب الكامل للمصابين بالأنفلونزا أو بالكورونا على أن يتم ارتداء كمامة وجونتى حال الاضطرار إلى مخالطتهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية مضيفة أنه تم تفعيل خدمة الكاشف السريع عن الكورونا فى المطارات والموانئ والمنافذ البرية الحدودية.


الصحة

كورونا

ممارسة الرياضة

الغذاء الصحي

اعراض كورونا

الوقاية من كورونا

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