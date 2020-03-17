الصحة العمانية : تعافى 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم،الثلاثاء، تعافى 3 مصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في السلطنة إلى 12 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن العدد الكلّي للحالات المصابة بالفيروس فى السلطنة يبلغ 24 حالة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة العمانية تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك العمانيين استنادا إلى قرارات اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع جائحة فيروس كورونا الصادرة في 15 مارس الجارى.