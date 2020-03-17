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الصحة السعودية تقدم نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة لمواجهة كورونا.. أنفوجراف

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:05 م
الصحة السعودية تقدم نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة لمواجهة كورونا.. أنفوجراف كورونا- أرشيفية
كتب هيثم سلامة

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نشرت وزارة الصحة السعودية، "إنفوجراف" عبر حسابها بموقع تويتر، يحتوى على نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة، والتي من ضمنها المحافظة على غسيل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب الأماكن المزدحمة والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة، وتناول الطعام الصحى.

وأضاف "الإنفوجراف" أنه من بين النصائح ممارسة أى نشاط بدنى لمدة نصف ساعة  ثلاث مرات أسبوعيا أو أكثر، وضرورة تجنبهم الأشخاص المصابين بأعراض تنفسية والابتعاد عنهم بمسافة لا تقل عن متر، وفى حالة الضرورة العلاجية يتم الالتزام بالأدوية الموصوفة حسب تعليمات الطبيب.

نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة لمواجهة كورونا
نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة لمواجهة كورونا

يشار أن الدكتور محمد العبد العالى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أكد مؤتمرا صحفيا اليوم لكشف مستجدات انتشار فيروس كورونا في البلاد، داعيا المواطنين لتجنب الاجتماعات غير الضرورية، مشيرا إلى فحص 700 ألف شخص عبر المنافذ السعودية، مضيفا:"الحالات المصابة والتى تم تأكيدها 130 حالة فقط.

وقال متحدث وزارة الصحة السعودية، إن السلطات الصحية تحاول الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لحصر انتشار فيروس كورونا، محذرا فى الوقت ذاته من الشائعات، قائلا: "الشائعات أشد خطرًا من انتشار الفيروسات لأنها تبث الرعب والقلق غير المبررين".

فى غضون ذلك توقع وزير الصحة السعودى توفيق الربيعة، أن تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا خلال الفترة القادمة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن السلطات فى المملكة مستمرة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وكما طالب جميع المواطنين والمقيمين في السعودية البقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة، حسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد الوزير السعودى تعافي 3 حالات جديدة أصيبت بكورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 أشخاص، وطالب المواطنين بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية فقط إلى ذلك، قال إن 18 جهة حكومية تقيم تطورات الأوضاع بشكل يومى، مؤكدا الالتزام بالشفافية حول تطورات وباء كورونا  أما عن تعليق العمل فى القطاع الخاص، بعد أن تم تعليق الدوام فى القطاع العام لمدة 16 يوما، أوضح الربيعة أن الموضوع قيد الدراسة والبحث.

 

 

 

 

 


الصحة السعودية

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فيروس كورونا

الأمراض المزمنة

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