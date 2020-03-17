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الصحة السعودية: الشائعات أشد خطرا من الفيروسات.. والمصابون بكورونا 130

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:00 م
الصحة السعودية: الشائعات أشد خطرا من الفيروسات.. والمصابون بكورونا 130 متحدث وزارة الصحة السعودية
كتب سمير حسنى

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عقد الدكتور محمد العبد العالى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء لكشف مستجدات انتشار فيروس كورونا في البلاد، داعيا المواطنين لتجنب الاجتماعات غير الضرورية، مشيرا إلى فحص 700 ألف شخص عبر المنافذ السعودية، مضيفا:"الحالات المصابة والتى تم تأكيدها 130 حالة فقط.

وقال متحدث وزارة الصحة السعودية، إن السلطات الصحية تحاول الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لحصر انتشار فيروس كورونا، محذرا فى الوقت ذاته من الشائعات، قائلا: "الشائعات أشد خطرًا من انتشار الفيروسات لأنها تبث الرعب والقلق غير المبررين".

فى غضون ذلك توقع وزير الصحة السعودى توفيق الربيعة، أن تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا خلال الفترة القادمة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن السلطات فى المملكة مستمرة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.
 
كما طالب جميع المواطنين والمقيمين في السعودية البقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة، حسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".
 
وأكد الوزير السعودى تعافي 3 حالات جديدة أصيبت بكورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 أشخاص، وطالب المواطنين بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية فقط.
 
إلى ذلك، قال إن 18 جهة حكومية تقيم تطورات الأوضاع بشكل يومى، مؤكدا الالتزام بالشفافية حول تطورات وباء كورونا.
 
 
أما عن تعليق العمل فى القطاع الخاص، بعد أن تم تعليق الدوام فى القطاع العام لمدة 16 يوما، أوضح الربيعة أن الموضوع قيد الدراسة والبحث.
 

الصحة السعودية

كورونا

فيروس كورونا

السعودية

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