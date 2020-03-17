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السيسى يعرب عن تقديره للموقف الكينى الداعم لمصر فى ملف سد النهضة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:45 م
السيسى يعرب عن تقديره للموقف الكينى الداعم لمصر فى ملف سد النهضة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.

 

وأعرب الرئيس الكيني من جانبه عن دعمه للموقف الإيجابى المصرى خلال مفاوضات سد النهضة والذى يأتى من منطلق حسن النية والإرادة السياسية المصرية الصادقة.

 

وعلي صعيد العلاقات الثنائية، أشاد الرئيس كينياتا بالتطور المتواصل بين البلدين في شتي المجالات معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور وتبادل وجهات النظر مع الرئيس كينياتا في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها كينيا، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التبادل التجاري وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

 

كما أعرب الرئيس عن التقدير للموقف الكيني الداعم لمصر في ملف سد النهضة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل في اطار المصلحة المشتركة وتحقيق التنمية، ومشدداً على استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع اعلي درجات الاهتمام في إطار الحفاظ علي مقدرات الشعب المصري.

 

 


السيسي

كينيا

افريقيا

سد النهضة

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