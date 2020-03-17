السجن 10 سنوات لشقيقان بتهمة قتل ربة منزل دافعت عن نجلها بقرية بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شقيقين بتهمة قتل ربة منزل تدخلت للدفاع عن نجلها، بالسجن 10 سنوات لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمود مجدي عبده، وسكرتارية نبيل شكري.

تعود أحداث القضية رقم 283 لسنة 2019، جنايات مركز الزقازيق، ليوم 27 يونيو، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بلاغا بوصول" صباح م م ال" 60 سنة ربة منزل مقيمة عزبة بيرلي التابعة لكفر دنوهيا مركز الزقازيق، للمستشفي العام جثة هامدة.

وتبين من التحريات التي قام بها الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق، قيام " محمد ع م س" 31 سنة عامل وشقيقه"محمود" 33 سنة مقيمان عزبة بيرلي بإرتكاب الواقعة.

وتبين من أوراق القضية نشوب مشادة بين " عبد الله محمد السيد مصطفي" 30 سنة عامل زراعي مقيم عزبة بيرلي، وبين المتهمان للخلاف علي حد أرض زراعية، حاولت والدته وهي المجني عليه إغاثته فتعدي عليها المتهمان بسلاح أبيض مطواة أثناء محاولتها الدفاع عن نجلها وسقطت علي الأرض غارقة في دمائها وتم نقلها إلي المستشفي توفيت متأثرة بإصابتها، وتم القبض علي المتهمان وبعرضهما علي النيابة العامة قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل عاقبت ذات المحكمة، ربة منزل قتلت زوجها بالسجن المؤبد، تعود أحداث القضية رقم 883 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق، والمقيدة برقم 12 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عبد الله فليفل، مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بلاغامن أهالي قرية ميت ركاب دائرة المركز بالعثور علي جثة بمياه رشاح مصرف" دائرة المركز ، تبين أنها لشخص يدعي" محمد س ع " 30 سنة مقيم شارع وادي النيابة دائرة قسم ثاني الزقازيق، وعثر بداخل ملابسه علي بطاقة الرقم القومي وحافظة نقوده.