اليوم السابع
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السائحون يقدمون الشكر لمسئولى مصر للطيران لحسن الضيافة ..صور

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:23 م
السائحون يقدمون الشكر لمسئولى مصر للطيران لحسن الضيافة ..صور
الأقصر – أحمد مرعى

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عبر عدد من الأفواج السياحية الذين يحجزون حالياً للعودة لبلادهم فى مكتب مصر للطيران بمحافظة الأقصر، عن سعادتهم الكبيرة بخدمة مدير مكتب مصر للطيران وكافة الموظفين بالمكتب لدعم السياح فى مغادرة مصر، وذلك بعد أن شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، توافد عدد من الأفواج السياحية على مقرات شركات حجز الطيران التابعة للشركة المصرية للمطارات، وذلك لحجز تذاكر العودة لبلادهم قبل بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بوقف حركة الطيران بدءً من يوم الخميس المقبل وحتى 31 مارس الجارى، لمغادرة البلاد ضمن إجراءات المكافحة والوقاية من انتشار فيروس كورونا بمصر خلال الفترة المقبلة.

وقال أسامة عبد الغنى مدير شركة سياحية بالأقصر، إنه فى ظل الظروف الراهنة وأزمة السفر التقط عدد من الأفواج السياحية الصور التذكارية مع مدير مكتب مصر للطيران وموظفين مكتب مصر للطيران بالأقصر، وهم يعبرون عن فرحتهم للحصول على تذاكر السفر نظراً لتكدس أعداد كثيرة من السياح على المكتب بعد الإعلان بتعليق رحلات الطيران، وأشادوا وحسن الضيافة لهم بتقديم المشروبات الساخنة لخدمتهم خلال التواجد لحجز التذاكر، وكتبوا على صفحاتهم الخاصة بمواصل التواصل الإجتماعى رغم انتهاء مواعيد عملهم تواجدوا مع الأجانب فى المكتب بعد انتهاء الوردية بعدة ساعات حتى يتمكنوا من الحصول على تذاكر السفر الدولى والعودة لبلادهم.

وأضاف أسامة عبد الغنى إبن غرب الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه توافد صباحاً السائحون من مختلف جنسيات العالم على مكاتب شركة مصر للطيران لحجز التذاكر للعودة لبلادهم ومغادرة مصر خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد قرار الحكومة بتعليق الرحلات ووقف حركة الطيران بدءاً من ظهر الخميس المقبل، مؤكداً على أن رجال السياحة يساعدون كافة الأفواج السياحية فى تلك الخطوات لمغادرة مصر بناءاً على رغبة عدد كبير منهم في تلك الساعات، ويجرى العمل على توفير اللازم لكافة السياح للتأكيد على أن مصر ترعى الجميع أثناء تواجدهم وخلال عودتهم لبلادهم فى تلك الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.

وكان قد قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم، موضحا أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.

السياح-يقدمون-الشكر-لمسئولى-مكتب-مصر-للطيران-لتوفير-الدعم-اللازم-لهم--(1)
 

 

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