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الرئيس التونسى يعلن حظر التجول فى البلاد ابتداء من السادسة مساء الأربعاء

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:51 م
الرئيس التونسى يعلن حظر التجول فى البلاد ابتداء من السادسة مساء الأربعاء الرئيس التونسى قيس سعيد
كتب: أحمد جمعة - محمد شرقاوى

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أعلن الرئيس التونسى قيس سعيد حظر التجول فى كامل التراب التونسى، ابتداء من الساعة السادسة مساء غد الأربعاء وحتى الساعة السادسة صباحا.

وأكد الرئيس التونسى فى كلمة له، الثلاثاء، أنه سيتبرع بما يقرب من نص راتبه دعما للاقتصاد التونسى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الخطر اليوم داهم بسبب الفيروس وانتقال العدوى، واليوم الخطر أشد ويجب تجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، و يجب تعويض المتضررين من فيروس كورونا.

وأضاف خلال كلمته حول فيروس كورونا، أنه يجب إعادة جدولة ديون المتضررين من تداعيات كورونا، وهناك إجراءات إضافية ستتخذ لاحقاً.

وأكد الرئيس التونسي أنه أصدر هذا القرار للقوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي لتنظيم دوريات تشرف على تطبيقه، مشيرا إلى أن وعي المواطنين وسلوكهم هو الكفيل من الحد من انتشار المرض والتصدي له.


ودعا إلى احترام الإجراءات التي تتخذها السلطات بشأن الوقاية من فيروس كورونا، وعدم التنقل من مكان إلى آخر إلا للضرورة القصوى، إلى جانب الالتزام في المنازل.


تونس

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