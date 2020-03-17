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الحكومة تنفى تدشين حساب رسمى لرئاسة الوزراء على فيس بوك تحت مسمى مجلس الوزراء المصرى الإلكتروني- آراء ومقترحات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:17 م
الحكومة تنفى تدشين حساب رسمى لرئاسة الوزراء على فيس بوك تحت مسمى مجلس الوزراء المصرى الإلكتروني- آراء ومقترحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تدشين حساب رسمي لرئاسة مجلس الوزراء على موقع (فيس بوك) تحت اسم مجلس الوزراء المصري الإلكتروني- آراء ومقترحات "
 
وأكد  أن الحساب المذكور مزيف، ونشدد على أن مجلس الوزراء المصري غير مسؤول عما ينشر بهذا الحساب من أخبار أو قرارات، وأن الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) هو "www.facebook.com/EgyptianCabinet"، وليس له أي حسابات أخرى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مدشني تلك الحسابات المزيفة.
 
وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بجميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
 
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حساب رئيس الوزراء

حساب مزيف

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