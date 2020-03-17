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التموين تداهم مصنعا لغش وتصنيع الجلسرين والفازلين من خامات مجهولة بطنطا.. صور

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:23 ص
التموين تداهم مصنعا لغش وتصنيع الجلسرين والفازلين من خامات مجهولة بطنطا.. صور جانب من الحملة
الغربية – عادل ضرة

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داهمت حملة مكبرة مشتركة من مديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، وإدارة التفتيش الصيدلى، مصنعا لتعبئة وتصنيع مستحضرات التجميل بقرية خرسيت مركز طنطا، لإنتاج وتعبئة " بودرة تلك وفازلين وجلسرين طبى " من خامات مجهولة المصدر وغير صالحه للاستهلاك الآدمى، وعثر بداخله على 1250 كيلو بودرة بيضاء مجهولة المصدر و380 كيلو فازلين طبى، و4800 عبوة بودرة تلك غير صالحة للاستهلاك .

 

كانت معلومات قد توفرت أمام المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بقيام كل من " إ.م.ا "، " و.م.ز "، " أ.ح " المسئولين عن مصنع تصنيع وتعبئة مستحضرات تجميل بناحية قرية خرسيت مركز طنطا، بإنتاج وتعبئة بودرة تلك وفازلين طبى وجلسرين، من خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الأدمى، وتدوين بيانات وهمية على هذه المنتجات، وعدم وجود تصريح من وزارة الصحة.

 

وبتقنيين الإجراءات تم مداهمة المصنع وعثر بداخله على 50 جوال معبأ ببودرة بيضاء مجهولة المصدر وزن الجوال 25 كيلو، تستخدم فى تعبئة بودرة تلك الأطفال، و2 برميل صاج معبأة بالفازلين المجهول المصدر وزن كل برميل 190 كيلو جرام تستخدم فى تعبئة عبوات الفازلين الطبى، و25 ألف كيس معبأة ببودرة تلك أطفال غير صالحة للاستخدام، الآدمى وزن كل كيس 60 جراما.

 

كما تم ضبط 4800 عبوة بودره تلك أطفال وزن كل علبة 200 جرام غير صالحة للاستخدام الآدمى، و28 ألف و800 كيس فازلين طبى غير صالح للاستخدام الآدمى، سعة كل كيس 3 ملل.

 

وأفاد مفتشى الصيادلة بمديرية الصحة المرافقين للحملة، بعدم صلاحية المضبوطات للاستهلاك الآدمى، وأنها غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم إعداد تقرير بذلك وإخطار النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فى المحضر رقم 9001جنح مركز طنطا.

حملة التموين على مصنع لتصنيع الجلسرين والفازلين الطبى (1)

حملة التموين على مصنع لتصنيع الجلسرين والفازلين الطبى 

 

حملة التموين على مصنع لتصنيع الجلسرين والفازلين الطبى (2)
حملة التموين على مصنع لتصنيع الجلسرين والفازلين الطبى

 

حملة التموين على مصنع لتصنيع الجلسرين والفازلين الطبى (3)
حملة التموين على مصنع لتصنيع الجلسرين والفازلين الطبى

 

حملة التموين على مصنع لتصنيع الجلسرين والفازلين الطبى (4)
حملة التموين على مصنع لتصنيع الجلسرين والفازلين الطبى

 

حملة التموين على مصنع لتصنيع الجلسرين والفازلين الطبى (5)
حملة التموين على مصنع لتصنيع الجلسرين والفازلين الطبى

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