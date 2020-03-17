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التعليم تخاطب المديريات بتنفيذ قرار الحكومة بتقسيم العاملين للعمل بالتناوب

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:48 م
التعليم تخاطب المديريات بتنفيذ قرار الحكومة بتقسيم العاملين للعمل بالتناوب وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم مخاطبة المديريات والإدارات التعليمية والأقسام والمدارس بجميع مراحلها لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنه 2020 بضرورة تقسيم العاملين بدواوين الإدارات والمدارس والوحدات للعمل بالتناوب يوميا أو أسبوعيا اعتبارا من الأربعاء 18/3/2020.
 
وقالت الوزارة: يستمر مديرو العموم بالمديرية والإدارات التعليمية والنوعية ووكلاء الإدارات ومديرو الشؤون المالية والإدارية ومن يرونهم بعملهم لصالح العمل دون تناوب، وعلى إدارات الموارد البشرية بالمديرية والإدارات التعليمية ومعلمى شؤون العاملين بالمدارس تجميع بطاقات التأمين الصحى بالنسبة للعاملين المصابين بأمراض مزمنة مثل السكر، الضغط، أمراض القلب، والكلى، والكبد، والاورام، وعرضها مجمعة بمعرفة مندوب من كل وحدة على التأمين الصحى التابع له لإقرار الإجازة خلال مدة سريان هذا القرار.
 
وأوضحت على منح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بدء من المدة بموجب تقرير فى احدى المستشفيات الحكومية، كما يمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدى إجازه بالمدة التى تحددها الجهة الطبيبة.
 
وتمنح الموظفة الحامل بناء على طلب وإقرار متنها بإحضار تقرير طبى يفيد ذلك كما تمنح الموظفة التى ترعى طفلا يقل عمره عن اثنى عشر سنة ميلادية بناء على طلب مرفق به صورة ضوئية من شهادة ميلاد..وكذا يمنح العائد من خارج البلاد اجازة استثنائية لمدة 15 يوما من تاريخ عودته للبلاد.
 
وشددت علي حظر التدريبات وورش العمل داخل وخارج البلاد طوال مدة سريان هذا القرار، وعلى كافة الجهات اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار عملهم، طبقا لارشادات وزارة الصحة.
 
وأكدت علي ان الاجازات الاستثنائية الممنوحة لهذا القرار، مدفوعة الاجر، ولا تحتسب ضمن الاجازات المقررة قانونا ولا تؤثر على اى من مستحقات الموظف المالية سواء مكافأت او حوافز.
 
 
 
 
 

 


التربية والتعليم

منح العاملين اجازة استثنائية

اخبار مصر

فيروس كورونا

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