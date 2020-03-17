البورصة المصرية تواصل تراجعها..ومؤشرها الرئيسى يهبط بنسبة 2.41% بجلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 512.470 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 200.6 مليون ورقة مالية بقيمة 552.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.65%، والعرب على 7.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.10%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.3 مليون جنيه، 87.7 ألف جنيه، 30.2 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 50.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 9201 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.46% ليغلق عند مستوى 1255 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 10337 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.75% ليغلق عند مستوى 894 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.6% ليغلق عند مستوى 976 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 585 نقطة.

وارتفعت أسهم 12 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.