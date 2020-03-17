الأوقاف تلغى إيفاد أئمتها لإحياء ليالى رمضان فى 60 دولة بسبب كورونا

كتب - إسماعيل رفعت

ألغت وزارة الأوقاف، إيفاد أئمتها لـ 60 دولة لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك وأعلنت وقف الاختبارات للمرشحين بسبب عدوى فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة توقف فعاليات إيفاد الدعاة وفض التجمعات والتعامل عن بعد وتخفيف خطبة الجمعة زمنيا، وأى فعاليات حتى نهاية شهر رمضان المقبل.

من جانبها أكدت غرفة عمليات الأوقاف، لـ" اليوم السابع" أن توقف حركة الطيران عالميا انعكس على العمل مع التشديدات لتوفير الحماية الصحية.